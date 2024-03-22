Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал преимущества авиабомб, которые применяются в зоне СВО

Военэкспет Коротченко: ФАБ эффективны при поражении укреплений противника

close
100%
Минобороны России

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что в Нижегородской области наладили производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000. Эксперт напомнил, что в зоне специальной военной операции успешно используются бомбы ФАБ-1500.

«Если мы сравним эффект воздействия артиллерийского снаряда, дрона и подобного рода бомбы, то при наличии точного попадания это грозит противнику очень серьезными проблемами. Прежде всего, это уничтожение любой забетонированной позиции, врытой в землю, укрепленной. Поэтому это достаточно серьезное средство поражения будет, очень серьезное», — отметил эксперт.

Он добавил, что ФАБ-3000 позволят эффективно выбивать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых позиции, где они долгие годы укреплялись, создавая долговременные инженерные сооружения.

Накануне Минобороны России сообщило, что предприятие в Нижегородской области организовало массовое изготовление авиационных бомб ФАБ-3000.

Главе военного ведомства Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. Также расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов.

Ранее в «Ростехе» объяснили, как получилось восстановить производство мощных бомб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами