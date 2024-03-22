Военный эксперт назвал преимущества авиабомб, которые применяются в зоне СВО

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что в Нижегородской области наладили производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000. Эксперт напомнил, что в зоне специальной военной операции успешно используются бомбы ФАБ-1500.

«Если мы сравним эффект воздействия артиллерийского снаряда, дрона и подобного рода бомбы, то при наличии точного попадания это грозит противнику очень серьезными проблемами. Прежде всего, это уничтожение любой забетонированной позиции, врытой в землю, укрепленной. Поэтому это достаточно серьезное средство поражения будет, очень серьезное», — отметил эксперт.

Он добавил, что ФАБ-3000 позволят эффективно выбивать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых позиции, где они долгие годы укреплялись, создавая долговременные инженерные сооружения.

Накануне Минобороны России сообщило, что предприятие в Нижегородской области организовало массовое изготовление авиационных бомб ФАБ-3000.

Главе военного ведомства Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. Также расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов.

Ранее в «Ростехе» объяснили, как получилось восстановить производство мощных бомб.