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ВСУ оголили фронт из-за попыток вторгнуться в Россию

РИА Новости: ВСУ потеряли позиции в попытках вторгнуться в Россию

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Reuters

В безнадежных попытках прорвать российскую оборону и вторгнуться в Россию Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли собственные позиции в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Противник пытался прорваться в Белгородскую и Курскую области, чтобы сорвать в стране президентские выборы, однако ничего не добился. Российская армия, заняв в Донбассе ряд важных населенных пунктов, отодвинула фронт еще дальше от Донецка», – говорится в материале агентства.

Авторы отмечают, что попытки вторжения ВСУ были пресечены благодаря усилиям российской разведки.

Почти на всех участках фронта украинская армия ушла в глухую оборону, говорится в статье.

19 марта президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ рассказал, что все попытки диверсионных групп прорваться через границу РФ потерпели провал.

До этого глава государства отметил, что диверсанты ВСУ надеялись устроить настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам России, но понесли потери.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской ДРГ у границ с Белгородской областью.

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