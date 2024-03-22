ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области в ночь на 22 марта. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, местный житель получил осколочное ранение. Медики оказали ему необходимую помощь.

Также, по словам губернатора, в результате обстрела повреждения получили четыре магазина, пять частных домов и три квартиры в многоквартирном доме. Глава региона пообещал помочь в восстановлении пострадавшего имущества.

Утром 22 марта ВСУ обстреляли Белгород. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения зафиксировали в 31 квартире в пяти домах. Помимо многоквартирных домов, повреждения получили частный дом, четыре учреждения здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, а еще четыре — полностью сгорели. Еще снаряд прилетел в ограждение в одном частном домовладении.

Гладков добавил, что в Белгородском районе в поселке Майский пострадали шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении.

Ранее более тысячи осужденных эвакуировали из колоний в приграничных регионах РФ.