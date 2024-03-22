Из перинатального центра №2 в Белгороде эвакуировали всех женщин после обстрела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя медучреждения.

По данным агентства, всех женщин доставили в перинатальный центр № 1 на улице Некрасова.

«Всех женщин эвакуировали в перинатальный центр на улице Некрасова, у нас никого нет», — поделилась представительница центра.

До этого в Белгороде объявляли ракетную опасность. Об этом сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он посоветовал находящимся дома жителям не подходить к окнам.

Позже сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области отменили.

21 марта Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России, дрон был уничтожен над Белгородской областью.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.