Армии Франции и Польши не смогут помочь Украине одержать победу над Россией. Об этом пишет китайское издание Global Times.

«Подкрепление из таких стран, как Франция и Польша, может лишь посодействовать Киеву в плане усиления линии обороны, однако оно не способно победить российские войска и вернуть утраченные территории», — говорится в публикации.

Аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн отметил, что большое влияние на ход конфликта на Украине могут оказать предстоящие президентские выборы в США.

До этого глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино говорил, что победа России в конфликте с Украиной станет и стратегической победой Китая.

21 марта сообщалось, что ряд лидеров «Большой семерки» рассмотрят изъятие замороженных активов России для оказания военной помощи Украине.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.