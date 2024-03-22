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Австралия планирует отправить новую партию беспилотников для ВСУ

ABC: Австралия запланировала отправку ВСУ новой партии беспилотников

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Bill Bachmann/Global Look Press

Для изменения обстановки в зоне боевых действий на Украине министр обороны Ричард Марлз собирается направить ВСУ беспилотные летательные аппараты. Об этом глава ведомства сообщил ABC.

«Использование дронов представляет для нас значительный опыт и возможности, которые, как мы считаем, могут улучшить ситуацию [на поле боя]. Мы стремимся внести значительный вклад и поддержать Украину именно тем, что поможет изменить ход событий, <...> учитывая ключевую роль беспилотных летательных аппаратов в этом конфликте», — заявил Марлз в разговоре с журналистами.

Министр отметил, что решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Киев будет принято официально в «ближайшие недели и месяцы», как только будет определен объем поставки в минобороны Австралии.

Общая сумма средств, выделенных Канберрой на помощь Киеву, превышает 960 млн австралийских долларов ($625 млн). Более 780 млн австралийских долларов (примерно $510 млн) были потрачены напрямую на приобретение оружия и боеприпасов.

Кроме того, Австралия отправила на Украину 120 бронетранспортеров Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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