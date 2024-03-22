О взрывах сообщают в Харькове, Запорожье и Одессе

В Харькове, Запорожье, Одессе и других подконтрольных Украине городах сообщают о взрывах. Информацию о ночном налете передают украинские СМИ.

Только в Харькове сообщается о не менее чем 15 взрывах, которые прозвучали на территории города. Также о взрывах сообщают одесские паблики в социальных сетях, с пометкой о том, что у местных жителей отмечаются перебои с электричеством.

«В Днепре были слышны взрывы... В Хмельницкой области были слышны взрывы», — заявили в украинских соцсетях.

Глава подчиненной украинским властям областной администрации Запорожья Иван Федоров утверждает, что в городе поражен объект инфраструктуры, однако какой именно — не уточняется.

В 16 регионах Украины также была объявлена воздушная тревога.

До этого в госкорпорации «Ростех» сообщили, что производство авиационных бомб различных калибров, в том числе особо мощных ФАБ-3000 с унифицированными модулями планирования и коррекции (УПМК), получилось нарастить благодаря расконсервации мощностей российских оборонных предприятий.

Ранее военный эксперт Кнутов заявил, что украинские системы ПВО бессильны перед ФАБ-500.