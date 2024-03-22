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Минобороны РФ рассказало о поражении опорного пункта ВСУ

Минобороны РФ заявило о поражении опорника ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения систем ПВО ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что самолеты, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, вернулись на аэродром вылета.

21 марта РИА Новости сообщало, что российские войска нанесли мощный сдвоенный удар по машиностроительному предприятию «Зоря-Машпроект» в украинском Николаеве, где производили детали для ракет и ремонтировали технику украинской армии.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок писал, чем может обернуться для Украины прорыв ВС РФ на одном из участков фронта.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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Операция на Украине
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