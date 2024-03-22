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Посол рассказал о возросшей военной активности Японии у границ России

Посол заявил, что Япония активизировала военную активность у российских границ

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Global Look Press

Япония активизировала военную активность у российских границ, что вызывает беспокойство Москвы. Об этом заявил посол России в Токио Николай Ноздрев, передает РИА Новости.

«Это происходит в том числе в двустороннем, многостороннем форматах с участием, прежде всего, вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, а также некоторых стран НАТО и других американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил Ноздрев.

Тема активизации японской военной деятельности у границ России стала первой в интервью по случаю прибытия Ноздрева в Японии к месту службы.

До этого дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» провела учебный пуск ракеты «Калибр» в Японском море.

Отмечается, что дальность стрельбы превысила тысячу километров, а кроме того «Волхов» в ходе выполнения задачи прикрывался кораблями и судами ТОФ, которые вместе с самолетами и беспилотными летательными аппаратами морской авиации обеспечивали закрытие района стрельб.

Ранее в Японском море прошли российские учения по радиоэлектронной борьбе.

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