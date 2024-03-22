В России запатентовали станок для применения пулемета против беспилотников

В России разработали станок для применения пулемета Калашникова модернизированного (ПКМ) против низколетящих беспилотников. Его запатентовала военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, передает ТАСС.

Разработчики пояснили, что целью изобретения является реализация простой и надежной конструкции станка для установки ПКМ, имеющего возможность оперативного наведения канала ствола на объект поражения в широком диапазоне углов, способного поражать как наземные цели, так и низколетящие БПЛА.

Главным недостатком существующих аналогов, по их словам, является ограниченное наведение канала ствола оружия в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Соответствующий станок предполагает возможность вращения ствола оружия по горизонту на 360 градусов, по вертикали — от плюс 75 до минус 50 градусов.

До этого сообщалось, что российские военные используют малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».