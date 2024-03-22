Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России запатентовали станок для применения пулемета против беспилотников

В РФ запатентовали станок для применения против БПЛА пулемета Калашникова

close
100%
Shutterstock

В России разработали станок для применения пулемета Калашникова модернизированного (ПКМ) против низколетящих беспилотников. Его запатентовала военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, передает ТАСС.

Разработчики пояснили, что целью изобретения является реализация простой и надежной конструкции станка для установки ПКМ, имеющего возможность оперативного наведения канала ствола на объект поражения в широком диапазоне углов, способного поражать как наземные цели, так и низколетящие БПЛА.

Главным недостатком существующих аналогов, по их словам, является ограниченное наведение канала ствола оружия в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Соответствующий станок предполагает возможность вращения ствола оружия по горизонту на 360 градусов, по вертикали — от плюс 75 до минус 50 градусов.

До этого сообщалось, что российские военные используют малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами