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Адмирал Евменов может возглавить Военно-морскую академию в Петербурге

РИА Новости: военно-морскую академию в Петербурге может возглавить Евменов

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Адмирал Николай Евменов рассматривается как наиболее вероятный кандидат на должность начальника Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

До этого адмирал Евменов занимал должность главнокомандующего ВМФ России, но на этой неделе временно исполняющим обязанности главкома ВМФ был назначен адмирал Александр Моисеев, бывший командующий Северным флотом.

О том, что в России сменился главком ВМФ, стало известно в марте. «Фонтанка» писала, что до личного состава главкомата довели информацию о назначении Моисеева вместо Николая Евменова. Сообщалось, что скоро он займет должность на постоянной основе.

Назначение Моисеева тогда подтвердил экс-командующий Черноморским флотом РФ, отставной адмирал Владимир Комоедов. Информацию ему сообщили из «двадцати источников».

Источник подчеркнул, что кандидатура адмирала Евменова признается приоритетной для руководства Военно-морской академии имени Николая Кузнецова в Санкт-Петербурге. Евменов обладает глубокими знаниями и обширным опытом, которые будут весьма полезны при подготовке офицеров и адмиралов в академии. По мнению собеседника, это является гарантией высококвалифицированной подготовки кадров для ВМФ России.

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