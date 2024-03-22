Министр обороны Молдавии признал наличие молдавских наемников в рядах ВСУ

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что некоторые молдаване присоединились к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины. Об этом заявил министр в эфире телеканала TV-8.

Глава ведомства подчеркнул, что это произошло по собственной инициативе этих людей и в рамках законности, присоединившись к украинским военным структурам. Министр не располагает информацией о количестве молдаван, участвующих в этом процессе.

Тем временем президент Молдавии Майя Санду предупредила о возможном лишении гражданства за участие в вооруженных конфликтах на стороне России. В Молдавии наемничество является уголовно наказуемым преступлением.

При этом в Молдавии отказались от политического диалога с Приднестровьем. После съезда депутатов всех уровней непризнанного Приднестровья Молдавия не провела и не согласовала ни одну встречу в формате «5+2». В Тирасполе указали, что после прихода к власти президента Майи Санду с 2020 года формат «5+2» фактически не функционирует.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.