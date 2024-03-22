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В США начнут продавать первые в мире «умные» пистолеты

Компания Biofire в марте начнет продавать в США первые в мире «умные» пистолеты

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Denver 7/KMGH-TV

Компания Biofire начнет продавать в США «умные» пистолеты, которые стреляют только когда их в руках держат авторизованные пользователи. Об этом сообщает телеканал NBC News.

После десятилетий неудачных попыток других производителей вывести на рынок надежный «умный пистолет», стартап из Колорадо Biofire заявил, что к концу месяца отправит свою первую партию 9-мм пистолетов, оснащенных технологиями распознавания отпечатков пальцев и лиц. Первая партия будет отправлена инвесторам компании.

Пистолет будет стоить $1499. Он предназначен для очень конкретной цели: оружие, к которому можно быстро получить доступ для защиты от злоумышленника в доме, но которое не может быть использовано кем-либо посторонним, особенно детьми.

Сторонники контроля над огнестрельным оружием уже давно рассматривают биометрические технологии как способ изменить ситуацию в плане сокращения насилия с применением огнестрельного оружия, отмечает телеканал.

Кай Клопфер, генеральный директор и основатель компании, заявил, что их изобретение надежно и тщательно проверено. Это не просто стандартное огнестрельное оружие с прикрепленными биомеханическими датчиками — когда авторизованный пользователь нажимает на спусковой крючок, он посылает электрический сигнал для выстрела пули, а не полагается на физический спусковой механизм — первое оружие, когда-либо предназначенное для стрельбы таким образом, подчеркивает Biofire.

Пистолет спроектирован таким образом, чтобы позволить до пяти уполномоченным лицам произвести выстрел из оружия сразу после его захвата и отключить спусковой механизм в тот момент, когда оно выйдет из их рук. Биометрическая технология не будет работать, если лица и руки пользователей будут полностью закрыты.

Ранее сообщалось, что Biofire начала принимать заказы на «умный» пистолет.

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