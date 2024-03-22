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В США прокомментировали последствия возможной отправки войск Франции на Украину

Риттер считает, что отправка Парижем войск на Украину приведет к третьей мировой

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French Army/AP

Отправка любого военного контингента Вооруженных сил Франции на Украину станет началом третьей мировой войны. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Эндрю Наполитано.

«Я хочу, чтобы все понимали: если Франция пойдет до конца и отправит свои войска на Украину, то мы вступим на путь ядерной войны, которая может начаться в течение нескольких дней», — заявил Риттер.

Наполитано отметил, что не понимает того, почему французы не опасаются ядерного удара по Парижу в случае эскалации конфликта на Украине. Риттер ответил, что многие французы в таком случае не проснутся никогда, чтобы увидеть разрушение Парижа.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, заявил, что Россия не советует кому-либо проверять опытным путем готовность Москвы к адекватному и жесткому ответу.

Ранее главком ВСУ Сырский провел переговоры с начальником штаба ВС Франции Тьери Бюркаром.

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Операция на Украине
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