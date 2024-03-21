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В ГУР Украины назвали строящуюся железную дорогу в Крым значимой целью

Представитель ГУР Украины Юсов назвал железную дорогу в Крым значимой целью

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Строящаяся железная дорога в Крым, проходящая по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, является «значимой целью» для Украины. Об этом заявил представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов, слова которого передает «Интерфакс-Украина».

«Это серьезная угроза для украинских сил безопасности и обороны. Это серьезная и значимая цель», — сказал Юсов, отметив, что данный логистический путь может быть построен не в срок или вовсе проработает непродолжительное время.

18 марта российский президент Владимир Путин объявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Соответствующее заявление он сделал в рамках праздничного концерта на Красной площади, посвященного десятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

В этот же день в крымском Симферополе арестовали 24-летнюю россиянку, готовившую террористический акт по заданию спецслужб Украины.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан обвиняемый в терроризме мужчина.

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