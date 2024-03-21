Военный специалист рассказал о тактике ВСУ для обнаружения систем ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют очень простые и легко обнаруживаемые дроны-приманки с целью вскрытия системы российской противовоздушной системы (ПВО). Об этом сообщает специалист отряда подготовки операторов беспилотников группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Ярс», чьи слова приводит РИА Новости.

«Такие дроны предназначены для вскрытия слабых мест нашей системы ПВО», — заявил военнослужащий.

Боец уточнил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сделаны из недорогих компонентов, оснащены двигателем внутреннего сгорания, топливным баком и полетным контроллером, но не имеют качественных камер и дополнительных радиопередающих элементов. Таким образом, конструкция подобных беспилотников предназначена для легкого выявления радиолокационными станциями (РЛС).

«Он дрон--мишень,» — отметил собеседник агентства.

Незадолго до этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщала, что российские военные в зоне спецоперации поразили склад хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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