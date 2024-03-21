Президент Украины Владимир Зеленский и его «менеджеры» не смогут переломить ход конфликта с Россией, им не поможет даже крупная мобилизация. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Когда мы получаем в таком ракурсе эту информацию о новой волне мобилизации, то этот вопрос может и улучшить ситуацию, но не изменит ее существенно в нашу пользу», — сказал Кривонос.

Зеленский, как напомнил Кривонос, сказал, что у него пять-шесть менеджеров.

«Так пусть тогда хоть распишет, кто из них за что отвечает», — добавил генерал.

21 марта военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку.

В этот же день главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром попросил для украинской армии боеприпасы и системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого Зеленский в очередной раз попросил у Запада системы противовоздушной обороны.

Ранее помощник Байдена пообещал Украине крупную помощь во время визита в Киев.