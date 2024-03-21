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Балицкий описал положение Российской армии и ВСУ в запорожском Работино

Балицкий: ВС России контролируют высоты в запорожском Работино и центр села

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Александр Кряжев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России контролируют высоты в селе Работино и центр населенного пункта. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

«Середина населенного пункта наша», — заявил он.

Согласно информации главы региона, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в ложбине населенного пункта, а солдаты Российской армии «стоят по высотам».

«Мы очень выгодно стоим и перевариваем противника», — описал Балицкий ситуацию в Работино в своем Telegram-канале.

Губернатор также добавил, что украинские бойцы выходят с кладбища, где прятались. ВС РФ каждый день берут военнопленных в Работино, многие сдаются по своей воле.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что жители Работино считают ВСУ оккупантами и призывают их уйти.

Ранее Рогов заявил об улучшении позиций российских войск в Работино.

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