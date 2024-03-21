Жители Норвегии жалуются на ущерб от учений НАТО

Жители Норвегии жалуются на ущерб, который был нанесен военнослужащими и техникой НАТО во время проводившихся в стране учений. Об этом сообщает журнал норвежских вооруженных сил Forsvarets forum, ссылаясь на штабного офицера по охране окружающей среды Оперативного штаба Вооруженных сил (ВС) Норвегии Марианну Бо.

В публикации сообщается, что во время и после учений норвежские вооруженные силы получили 116 обращений о нанесенном ущербе от жителей региона Финнмарк. ВС страны подсчитали, что всего ущерб составил от трех до восьми миллионов крон.

В частности, местные жители сообщали об ограждениях и фонарях, зданиях, автомобилях и лыжных трассах, которые были уничтожены тяжелой военной техникой. Марианна Бо также заявила о зафиксированных случаях «скопления технических материалов и мусора в снегу, а также загрязнения окружающей среды».

Военные учения НАТО Nordic Response начались в Скандинавии 5 марта.

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