Правительство США могут обязать отчитаться о целях по Украине

Конгресс США может обязать правительство отчитаться о целях по Украине. Комитетом по ассигнованиям палаты представителей Соединенных Штатов опубликовал текст законопроекта о бюджете на оставшийся 2024-й фискальный год для части ведомств.

Отмечается, что речь идет о президенте, Пентагоне и других профильных ведомствах. Согласно документу, глава Пентагона Ллойд Остин и руководители других профильных ведомств обязаны в течение 60 дней с момента принятия бюджета представить законодателям «стратегию о приоритетах нацбезопасности США» в свете конфликта на Украине.

«Стратегия должна включать ясные цели, временные параметры и стратегические объекты с учетом одобренных этим и предыдущими законами ассигнований», — говорится в тексте документа.

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу «5 канал» рассказывал, что у Киева может не хватить средств для финансирования масштабной мобилизации на фоне затянувшегося конфликта.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.