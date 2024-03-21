Над Белгородской областью сбили второй за день беспилотник Украины

Российские военные сбили второй за день беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пролетал над территорией Белгородской области. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«Около 15.15 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, для этих целей Украина использовала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

При этом дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО, расположенными в Белгородской области, резюмировали в Минобороны.

Первый за день беспилотник ВСУ, пролетавший над граничащим с Харьковской областью Украины российским регионом, был уничтожен около 14:30 мск.

Утром 21 марта в Белгородской области также работала система ПВО. Тогда военные уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, или «Вампир».

Этот комплекс ракетного вооружения активно используется ВСУ в последние недели для нанесения ударов по региону России.

Также с середины марта на границе с Белгородской областью диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) проводят атаки с целью войти на территорию России. В Минобороны отмечали, что ДРГ пользуются активной поддержкой Киева.

Ранее было опубликовано видео уничтожения украинской ДРГ у границ с Белгородской областью.