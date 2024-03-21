Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить теракт в Брянской области при помощи дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа над регионом около 15:10 мск.

17 марта ВСУ также пытались атаковать Брянскую область, тогда над регионом уничтожили сразу два дрона. А накануне губернатор области Александр Богомаз сообщал о сбитии БПЛА самолетного типа Ту-141 «Стриж».

Как рассказывал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, этот дрон способен перемещаться на скорости до 700 километров в час, имеет хорошую дальность. Предыдущая версия аппарата способна была долететь из Украины до Хорватии.

Ранее стало известно, что два беспилотника попытались атаковать Липецкую область.