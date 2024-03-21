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Финляндия выделит €30 млн на боеприпасы для Украины

Минобороны: Финляндия выделит €30 млн на закупку боеприпасов для Украины

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Shutterstock

Финское Минобороны сообщило, что Финляндия намерена выделить €30 млн для участия в инициативе Чехии по совместным закупкам боеприпасов для Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена в пресс-релизе ведомства.

«Помимо пакетов материальной поддержки, Финляндия также помогает Украине другими путями. Совместные закупки боеприпасов, координируемые Чехией, являются очень важным подспорьем в борьбе с острой нехваткой снарядов на Украине», — заявил министр.

До этого новостной портал Euractiv, ссылаясь на советника премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаша Пояра, писал, что первая партия артиллерийских снарядов, приобретенная странами — членами Европейского союза (ЕС) в рамках чешской инициативы по снабжению Украины боеприпасами, может быть отправлена в зону конфликта уже в июне.

17 февраля чешский премьер-министр Петр Павел сообщил, что его страна нашла возможность закупить за границей около 800 тыс. артиллерийских боеприпасов. Как он сказал, в случае финансирования со стороны зарубежных партнеров Прага могла бы в течение нескольких недель передать эти снаряды Киеву.

Ранее в Чехии рассказали, сколько денег было собрано на закупку снарядов для Украины.

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