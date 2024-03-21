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Эксперт рассказал о возможностях российской «матки» дронов

Полковник Матвийчук: «матки» дронов расширяют возможности ВС РФ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что «матка» дронов способна нести на себе несколько беспилотников и отцеплять их по команде оператора, что расширяет возможности оператора.

Он пояснил, что «маткой» дронов называют большой дистанционно пилотируемый летательный аппарат, который способен нести на себе от двух до шести беспилотников и отцеплять их по команде оператора. При этом отцепившиеся беспилотники также переходят под контроль оператора, чтобы нанести удары по заданным целям. Эксперт подчеркнул, что этот подход позволяет расширить радиус действия.

«От «матки» можно отцепить не все дроны, а определенное их количество, ими можно управлять. Это расширяет возможности оператора по уничтожению целей», — отметил Матвийчук.

21 марта были опубликованы кадры, как Вооруженные силы России применяют против украинских войск беспилотник «Пчелка», гибрид самолета и квадрокоптера, который из-за его способности переносить FPV-дроны прозвали «маткой» БПЛА.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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