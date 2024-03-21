Польские власти заявили, что обеспечат поставку боеприпасов из ЕС на Украину

Министр иностранных дел Польши Дональд Туск после заседания Вышеградской группы в Брюсселе заявил, что Варшава обеспечит логистику поставок боеприпасов из ЕС на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы рады, что можем внести свой вклад в эту инициативу (поставки вооружений Украине. — «Газета.Ru») – не только финансовый, но также и логистический – так, чтобы эти боеприпасы эффективным образом попали на фронт», — пояснил Туск.

Туск отметил вклад Чехии в инициативу о поставках боеприпасов Украине. Инициатива была впервые публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что его страна не будет отправлять на Украину никакое оружие. Сийярто уточнил, что Венгрия не принимает участия ни в каких акциях, которые заканчиваются поставками оружия Украине.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.