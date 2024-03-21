Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении до 250 военнослужащих и военную технику, в том числе два танка. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Подразделения группировки российских войск «Юг» нанесли поражения формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильным бригадам ВСУ у сел Белогоровка, Раздоловка, Красное, Новомихайловка и Георгиевка Донецкой народной республики.

На этом направлении украинские войска лишились 250 солдат, а также двух танков, трех боевых бронированных машины и семи автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили две самоходные артиллерийские установки «Krab» производства Польши, самоходную артустановку «Акация», САУ «Гвоздика», а также гаубицу Д-20 противника.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы России впервые уничтожили эстонскую роботизированную платформу THeMIS UGV от Milrem Robotics в зоне проведения СВО. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал PanzerWaffle.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.