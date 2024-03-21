Российские войска взяли под контроль железнодорожную станцию Алебастровая

Министерство обороны РФ в ежедневной сводке сообщило, что российские военнослужащие заняли железнодорожную станцию Алебастровая в нескольких километрах от Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР).

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в Донецкой Народной Республике», — сказано в тексте.

Также было нанесено поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах Белогоровки, Раздоловки, Красного, Новомихайловки и Георгиевки.

Кроме того, российские военные в зоне спецоперации поразили склад хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо склада беспилотников бойцы уничтожили украинский цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов.

21 марта также стало известно, что российские военные, задействованные в направлении от Авдеевки, освободили населенный пункт Тоненькое в Донецкой народной республике.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.