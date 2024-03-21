Российские войска поразили склад с беспилотниками ВСУ

Российские военные в зоне спецоперации поразили склад хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные действовали с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотниками. Также работали ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Помимо склада беспилотников бойцы уничтожили украинский цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов. Также удалось поразить живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах, заключили в Минобороны.

До этого российские военные в ночь на 21 марта нанесли массированный ракетный удар «Кинжалами» по нескольким центрам принятия решений ВСУ. Операция проводилась с использованием высокоточного оружия. При этом в Минобороны не уточнили, где именно находились центры принятия решений, которые были атакованы с воздуха.

Также ракетные удары были нанесены по пунктам, где временно дислоцировались военные сил специальных операций (ССО) Украины и иностранные наемники, участвующие в конфликте на стороне Киева, резюмировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что Россия выпустила против ВСУ беспилотник с необычной функцией.