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Российские войска поразили склад с беспилотниками ВСУ

МО РФ: российские войска поразили склад, цех по производству и ремонту БПЛА ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские военные в зоне спецоперации поразили склад хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные действовали с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотниками. Также работали ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Помимо склада беспилотников бойцы уничтожили украинский цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов. Также удалось поразить живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах, заключили в Минобороны.

До этого российские военные в ночь на 21 марта нанесли массированный ракетный удар «Кинжалами» по нескольким центрам принятия решений ВСУ. Операция проводилась с использованием высокоточного оружия. При этом в Минобороны не уточнили, где именно находились центры принятия решений, которые были атакованы с воздуха.

Также ракетные удары были нанесены по пунктам, где временно дислоцировались военные сил специальных операций (ССО) Украины и иностранные наемники, участвующие в конфликте на стороне Киева, резюмировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что Россия выпустила против ВСУ беспилотник с необычной функцией.

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Операция на Украине
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