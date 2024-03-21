Российские войска ударили по иностранным наемникам в Сумской области

Российские войска атаковали места сосредоточения иностранных наемников в Сумской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно информации ведомства, бои шли на Белгородском направлении. Там российские подразделения продолжают работать над недопущением проникновения диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их уничтожением в приграничных районах Украины.

В результате в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области были уничтожены до 30 иностранных наемников и бойцов теробороны, а также три пикапа, чешская боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Vampire».

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские войска уничтожил пункт временной дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп в лесу в приграничном с Белгородской областью районе Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Украина с целью сорвать выборы президента России использовала «террористические методы воздействия на российских граждан».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.