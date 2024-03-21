Российские ученые назвали единственный способ по обеспечению нейтралитета Украины

Реальный нейтралитет Украины может быть обеспечен только с размещением российского военного контингента на западной границе республики. Такое мнение выразили ученые российской Академии военных наук в статье под названием «НАТО готовится к войне с Россией» для журнала «Национальная оборона».

В статье говорится, что одним из вероятных шагов США могут стать гарантии нейтралитета Украины, однако американские власти осознают, что не стоит всецело полагаться на односторонние обещания Киева, которым не доверяют и в России.

По мнению ученых, к гарантиям США тоже необходимо относиться с осторожностью, а реальный нейтралитет Украины смогут обеспечить только российские войска, дислоцированные на западной границе страны.

В начале марта американское издание The Wall Street Journal опубликовало условия мирного соглашения между Россией и Украиной, которое стороны обсуждали в апреле 2022 года в Стамбуле, однако так и не подписали. Согласно основным положениям, от Киева хотели обязательства быть нейтральным государством, не участвующим в военных блоках, ограничить численность своей армии и оставить Крым под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.