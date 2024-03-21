«Белгород-Арена» была повреждена в результате обстрела

«Белгород-Арена» получила повреждения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Юрия Черникова.

По его словам, в результате обстрела были повреждены кабинеты директора и секретаря, оборудование и остекление «Белгород-Арены». При этом центральный вход практически не пострадал.

«Мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20%... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших. Все были на удаленке», — пояснил Черников.

Он добавил, что все мероприятия в «Белгород-Арене» отменены.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что пять человек пострадали при обстреле Белгорода, также повреждены два дома. По данным информационного ресурса, повреждены два многоэтажных дома и белгородская арена.

В Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность, которая продлилась 20 минут.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавшую Белгород РСЗО Vampire.