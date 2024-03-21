Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области пройдет проверка систем оповещения

Мэрия Белгорода: в 5 муниципалитетах области пройдет проверка систем оповещения

close
100%
Global Look Press

В пяти муниципалитетах Белгородской области пройдет проверка систем оповещения. Об этом сообщает Telegram-канал мэрии Белгородской области со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, в ходе проверки системы оповещения населения сирены включать не будут, будет использоваться только голосовое оповещение. Проверка пройдет 21 марта в 10:20 часов мск в Белгороде, Белгородском, Борисовском и Волоконовском районах, а также в Яковлевском округе.

«Мы в тренировке не будем включать сирену, а будем включать только голосовое оповещение. Конечно, будем внимательно изучать ваши мнения – изменилось ли что-то при установке новых оконечных устройств или осталось все точно так же», — отметил губернатор.

19 марта Гладков призывал жителей Белгорода спуститься в укрытия из-за ракетной опасности.

Он посоветовал находящимся дома горожанам не подходить к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами наподобие ванной и коридора.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавшую Белгород РСЗО Vampire.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами