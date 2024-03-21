В Белгородской области пройдет проверка систем оповещения

В пяти муниципалитетах Белгородской области пройдет проверка систем оповещения. Об этом сообщает Telegram-канал мэрии Белгородской области со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, в ходе проверки системы оповещения населения сирены включать не будут, будет использоваться только голосовое оповещение. Проверка пройдет 21 марта в 10:20 часов мск в Белгороде, Белгородском, Борисовском и Волоконовском районах, а также в Яковлевском округе.

«Мы в тренировке не будем включать сирену, а будем включать только голосовое оповещение. Конечно, будем внимательно изучать ваши мнения – изменилось ли что-то при установке новых оконечных устройств или осталось все точно так же», — отметил губернатор.

19 марта Гладков призывал жителей Белгорода спуститься в укрытия из-за ракетной опасности.

Он посоветовал находящимся дома горожанам не подходить к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами наподобие ванной и коридора.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавшую Белгород РСЗО Vampire.