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США не удалось установить лазерное оружие на самолет

TWZ: США не смогли установить лазерное оружие на самолет AC-130J Ghostrider

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U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet

Военно-воздушные силы (ВВС) США отказались от испытаний самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider с лазерной пушкой. Об этом сообщает The War Zone (TWZ) со ссылкой на Командование специальных операций ВВС США.

В ведомстве заявили, что после выполнения комплексных работ на высокой мощности в ходе наземных испытаний под открытым небом прототип лазерной системы Airborne High Energy Laser (AHEL) столкнулся с техническими проблемами. В связи с этим она больше не будет тестироваться на AC-130J.

Изначально американские военные планировали провести летные испытания AC-130J с системой AHEL в 2021 году, однако с тех пор сроки несколько раз переносились. В ноябре 2023 года в Командовании спецопераций ВВС анонсировали первый полет в январе 2024 года, однако он не состоялся.

12 марта министр обороны Великобритании Грант Шэппс опубликовал видеоролик, на котором запечатлены испытания лазерного оружия DragonFire. По данным издания New Atlas, стоимость DragonFire составляет 100 млн фунтов стерлингов ($127 млн). Великобритания начала разрабатывать лазерное оружие еще в 2017 году, однако вся информация о проекте хранится под грифом «секретно».

Ранее в Турции заявили о разработке лазерного оружия с искусственным интеллектом.

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