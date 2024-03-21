На Украине стали похищать людей для отправки под Крынки

Военкоматы Украины стали похищать мужчин в городах страны, чтобы отправить их воевать под Крынки на левом берегу Днепра, заявил депутат Херсонской областной думы от «Единой России» Юрий Барбашов. Его слова приводит РИА Новости.

«В Херсоне, Николаеве, Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже с родными и сообщить, что произошло. И через несколько дней, недель люди оказываются на левом берегу Днепра», — рассказал Барбашов.

По словам депутата, среди жителей Николаева слово «Крынки» стали использовать как проклятье, потому что все понимают: пропавших людей отправляют в район этого села, после чего связь с ними исчезает навсегда.

ВСУ удерживают Крынки с октября 2023 года. Украинские военные признавались, что это дается с трудом. Воевавшие здесь морпехи жаловались западным журналистам на большие потери, нехватку лодок и сложные условия местности: болотистые острова, трясины, воронки от бомб, заполненные водой.

Как заявлял губернатор Харьковской области Владимир Сальдо, в настоящее время в самих Крынках остаются порядка 20-30 украинских солдат.

Ранее ВС РФ пресекли провокацию украинских войск в русле реки Днепр.