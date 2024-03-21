Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине стали похищать людей для отправки под Крынки

Депутат Барбашов сообщил о похищении людей в Одессе для отправки под Крынки

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военкоматы Украины стали похищать мужчин в городах страны, чтобы отправить их воевать под Крынки на левом берегу Днепра, заявил депутат Херсонской областной думы от «Единой России» Юрий Барбашов. Его слова приводит РИА Новости.

«В Херсоне, Николаеве, Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже с родными и сообщить, что произошло. И через несколько дней, недель люди оказываются на левом берегу Днепра», — рассказал Барбашов.

По словам депутата, среди жителей Николаева слово «Крынки» стали использовать как проклятье, потому что все понимают: пропавших людей отправляют в район этого села, после чего связь с ними исчезает навсегда.

ВСУ удерживают Крынки с октября 2023 года. Украинские военные признавались, что это дается с трудом. Воевавшие здесь морпехи жаловались западным журналистам на большие потери, нехватку лодок и сложные условия местности: болотистые острова, трясины, воронки от бомб, заполненные водой.

Как заявлял губернатор Харьковской области Владимир Сальдо, в настоящее время в самих Крынках остаются порядка 20-30 украинских солдат.

Ранее ВС РФ пресекли провокацию украинских войск в русле реки Днепр.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами