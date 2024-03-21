Российские военные будут ликвидировать всех военных, которых Франция отправит на Украину. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV.

Он отметил, что исключений не будет и российские военные будут уничтожать всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. По его данным, туда приехали 13 тыс. наемников, в том числе 367 французов.

В итоге, по его словам, президент Франции Эммануэль Макрон попадет в ловушку, потому что он должен будет либо увеличивать число войск, либо выводить их.

20 марта Telegram-канал Mash сообщал, что снайперы Вооруженных сил (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) выявили группу из 12 польских наемников, сражающихся на стороне украинской армии, и нейтрализовали их за одну минуту.

Ранее военнопленный рассказал о составе грузинского легиона ВСУ.