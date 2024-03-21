Французские войска могут занять правобережье Днепра и обеспечить сохранность Украины на той территории, где они будут дислоцированы. Такое мнение в интервью mk.ru высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Эксперт считает, что Франция решилась отправить свои войска на Украину из-за наличия у себя ядерного оружия.

Клинцевич также допустил, что российским военным морально проще будет воевать с иностранцами, не будет такой связи, как с украинцами.

Основным костяком передового отряда на Украине, возможно, станет французский иностранный легион. Войсковое соединение состоит из двух тысяч человек. Это шесть мотострелковых рот, мотопехотные и инженерные роты. Последнее говорит о том, что перед французскими военными стоит задача оборудовать оборонительные позиции. Есть также рота обеспечения, которая должна в будущем осуществить выгрузку 20-тысячного французского контингента, поделился Клинцевич.

Он также предположил, что на поддержку французов могут бросить военно-воздушные силы, и все это может перерасти в полномасштабный конфликт.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась, — теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

19 марта директор Службы внешнего разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что французские вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину.

Президент Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюзу на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на слова Макрона о «красных линиях» российский лидер заявил, что страны с такой позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них красных линий не будет.

Ранее Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров».