Военнопленный рассказал о составе грузинского легиона ВСУ

Военнопленный наемник из Грузии Мамука Гацарели рассказал РИА Новости, что в состав «Грузинского национального легиона», воюющего на стороне Украины, входят иностранные наемники из Великобритании, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы.

Гацарели уточнил, что в марте 2022 года в легионе было около 250-300 человек. Основную часть из них составляли грузины, однако присутствовали и наемники из других стран. По словам пленного, некоторые их них «успели использовать оружие» и с 2014 года воюют на стороне Украины.

20 марта Telegram-канал Mash сообщал, что снайперы Вооруженных сил (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) выявили группу из 12 польских наемников, сражающихся на стороне украинской армии, и нейтрализовали их за одну минуту.

В конце февраля российский военкор Юрий Котенок заявлял, что в зоне проведения СВО ликвидирован бразильский наемник Максуэл Вукапанаво, который служил снайпером в Интернациональном легионе Украины.

Ранее в силовых структурах РФ подтвердили удар по наемникам в Харькове.