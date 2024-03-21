Британия и Австралия подписали соглашение о военном сотрудничестве

Власти Великобритании и Австралии подписали договор о военном сотрудничестве, включая работу по подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Британии в рамках миссии Interflex. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что соглашение подписали министры обороны Великобритании Грант Шэппс и Австралии Ричард Марлес в здании парламента в Канберре.

Договоренности предполагают облегчить вооруженным силам государств совместную работу в обеих странах.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты Америки заподозрили в срыве сделки по продаже подводных лодок Австралии в рамках военно-политического альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США).

По словам бывшего премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, Вашингтон не будет действовать в ущерб своим оборонным нуждам и усугублять собственный дефицит подводных лодок. Однако официальный представитель министерства обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что партнеры по сделке работают в соответствии с установленными сроками.

Ранее в Пентагоне сообщали, что Австралия получит тренировочное оборудование для AUKUS на $2 млрд.