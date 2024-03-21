Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия и Австралия подписали соглашение о военном сотрудничестве

Британия и Австралия подписали соглашение о совместной работе и подготовке ВСУ

close
100%
Kirsty Wigglesworth/AP

Власти Великобритании и Австралии подписали договор о военном сотрудничестве, включая работу по подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Британии в рамках миссии Interflex. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что соглашение подписали министры обороны Великобритании Грант Шэппс и Австралии Ричард Марлес в здании парламента в Канберре.

Договоренности предполагают облегчить вооруженным силам государств совместную работу в обеих странах.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты Америки заподозрили в срыве сделки по продаже подводных лодок Австралии в рамках военно-политического альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США).

По словам бывшего премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, Вашингтон не будет действовать в ущерб своим оборонным нуждам и усугублять собственный дефицит подводных лодок. Однако официальный представитель министерства обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что партнеры по сделке работают в соответствии с установленными сроками.

Ранее в Пентагоне сообщали, что Австралия получит тренировочное оборудование для AUKUS на $2 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами