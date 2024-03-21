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В Академии военных наук назвали цель Британии на Украине

АВН: Британия хочет создать буферную зону из сил НАТО вокруг Киева

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Global Look Press

Российские ученые из Академии военных наук (АВН) высказали предположение, что Великобритания стремится окружить Украину буфером из стран НАТО. Соответствующий тезис был выдвинут в статье «НАТО готовится к войне с Россией», опубликованной в журнале «Национальная оборона».

«Используя фактор повышения мобильности, Великобритания предлагает к маю 2024 г. подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши с целью создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева», — говорится в статье.

Исследователи выразили мнение, что Лондон рассчитывает на то, что высвободившиеся силы ВСУ будут направлены в зону боевых действий, а этот маневр подорвет наступательные возможности ВС РФ и вынудит Москву пойти на переговоры.

До этого в США заявили об опасности втягивания Украины в НАТО.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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