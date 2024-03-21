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Немецкая армия получит четыре системы ПВО Patriot

Бундестаг одобрил закупку четырех систем ПВО Patriot для немецкой армии

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Global Look Press

Комитет по вопросам бюджета парламента ФРГ согласовал закупку четырех новых систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Вооруженных сил (ВС) Германии. Об этом сообщает Handelsblatt.

В публикации отмечается, что общая сумма сделки составляет €1,3 млрд. До этого бундесвер передал украинской стороне два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, из-за чего у немецкой армии осталось только десять таких установок.

Ранее член комитета по обороне бундестага Ян Нольте заявил, что Берлин может согласиться передать Киеву самолеты Tornado.

Он подчеркнул, что политики зачастую не хотят отправлять самолеты, ведь они опасаются эскалации конфликта, и они не знают, как именно Киев их будет использовать.

До этого стало известно, что Нидерланды собираются передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) первые американские истребители F-16 во второй половине 2024 года.

У Нидерландов есть 42 истребителя F-16, которые заменены на более современные F-35. Руководство страны выразило намерение передать Украине до 24 самолетов, а остальные 18 использовать для подготовки пилотов.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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