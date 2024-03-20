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США эвакуируют своих граждан с Гаити

США разрешили эвакуацию своих граждан с Гаити на чартерных вертолетах

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Odelyn Joseph/AP

Соединенные Штаты разрешили эвакуацию своих граждан с Гаити на чартерных вертолетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Государственного департамента США Веданта Патела.

«Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолетах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, где присутствует персонал американского правительства для оказания консульской помощи. Ответственность за то, чтобы добраться из Санто-Доминго в США, будут нести сами американские граждане», — заявил Пател.

Доминиканская республика делит вместе с республикой Гаити одноименный остров, находясь в западной части. Исторически, Гаити была французской, а Доминикана — испанской колонией.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские военные, которых направили в Гаити для усиления охраны посольства Соединенных Штатов, будут оставаться в стране до тех пор, пока этого требует обстановка.

Ранее США эвакуировали персонал посольства с Гаити.

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