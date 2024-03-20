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На Украине объем Западных траншей сравнили с «ручейком»

СНБО: Украина каждый день разгружает западную военную помощь

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Global Look Press

На Украине ежедневно разгружают западную военную помощь. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада».

«Каждый день на нашей территории происходит разгрузка», — отметил он.

По словам Данилова, иногда помощь приходит в большем количестве, иногда — нет. Но главное, по его мнению, что «нет ни одного дня» без материальной поддержки партнеров.

Секретарь СНБО раскрыл, что над тем, чтобы Украина продолжала получать помощь работает «большая команда», в составе которой в том числе МИД и послы.

«Все работают, чтобы этот поток, этот ручеек ни в коем случае не пересыхал», — резюмировал Данилов.

До этого бывший глава МИД Украины Павел Климкин счел требования американских властей к Вооруженным силам Украины (ВСУ) воевать за кредитные деньги нечестными. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль посетовал, что полученные от стран Запада и Международного валютного фонда (МВФ) транши иссякнут до конца первой половины 2024 года.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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