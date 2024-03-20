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В Кремле раскрыли содержание переговоров Путина и президента ОАЭ

Кремль: Путин и президент ОАЭ аль-Нахайян обсудили войну в секторе Газа

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид аль-Нахайян обсудили войну в секторе Газа в ходе телефонного разговора. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

«Обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта с учетом предпринимаемых Россией и ОАЭ усилий по оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа», — сообщили в Кремле.

Также Владимир Путин поблагодарил своего коллегу за поздравление с переизбранием на пост президента России и в ответ поздравил аль-Нахайяна и весь народ Арабских Эмиратов с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан.

До этого президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время разговора по телефону подтвердили настрой углублять сотрудничество в различных направлениях.

Стороны подтвердили настрой на продолжение контактов во многих сферах: от торговли и инвестиций до экологии.

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.

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