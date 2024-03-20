Стало известно, когда Нидерланды отправят на Украину первые F-16

Нидерланды собираются передать ВСУ первые американские истребители F-16 во второй половине 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на и. о. главы минобороны страны Кайсу Оллонгрен по итогам ее визита на Украину.

В публикации напомнили, что чиновник посетила страну, чтобы «выразить солидарность и объявить о новом пакете помощи». По ее словам, 350 млн евро направят на закупку вооружения для F-16 и современных беспилотных самолетов-разведчиков. Говоря о сроках, она отметила, что первые самолеты намечено поставить на Украину «во второй половине года».

У Нидерландов есть 42 истребителя F-16, которые заменены на более современные F-35. Руководство страны выразило намерение передать Украине до 24 самолетов, а остальные 18 использовать для подготовки пилотов.

До этого стало известно. что истребитель F-16 рухнул в Греции. Пилот успел покинуть борт. Обстоятельства инцидента пока до конца не выяснены.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.