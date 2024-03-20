Бывший глава генштаба США объяснил уход из Афганистана

Вооруженные силы Соединенных Штатов могли вновь столкнуться с «Талибаном» (организация запрещена в России), если бы не решение вывести войска из Афганистана, принятое в августе 2015 года. Об этом заявил бывший глава объединенного комитета начальников штабов (генштаба) США, генерал Марк Милли, сообщает ТАСС.

«У меня практически нет сомнений в том, что если бы мы не вывели войска на 100%, <...> мы бы вновь вступили в войну с «Талибаном», — заявил Милли на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

Милли занимал должность главы генштаба США на момент подписания соглашения с талибами в столице Катара, Дохе 29 февраля 2020 года, и на момент эвакуации последних подразделений США из Афганистана в августе 2021 года. При этом Дохийские соглашения подразумевали, что США должны вывести войска спустя 14 месяцев, до мая 2021 года.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему президент США Джо Байден назвал Афганистан Украиной.

Ранее в Талибане прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России).