Командир подразделения разведки спецназа «Ахмат» показал кадры перестрелки с наемниками из Бразилии. Видео боец с позывным «Аид» опубликовал в своем Telegram-канале.

«На протяжении уже двух лет, мы сражаемся с иностранными специалистами на СВО. Кого-то удивляет рвение отправить сюда еще? Так они давно здесь, друзья. В форме фарша, правда. Очень ждем пополнение», — пишет «Аид» в подписи к архивному видео.

На втором видео, опубликованном в сообщении, «Аид» запечатлел уничтожение грузинского отряда наемников. Также командир разведчиков процитировал командира «Ахмата», генерал-майора Апти Алаудинова, который рекомендовал бойцам обращать внимание на хорошо экипированных противников.

До этого снайперы Вооруженных сил (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) выявили группу из 12 польских наемников, сражающихся на стороне украинской армии, и нейтрализовали их за одну минуту.

Ранее российский военкор Юрий Котенок рассказал, что в зоне проведения СВО ликвидирован бразильский наемник Максуэл Вукапанаво, который служил снайпером в Интернациональном легионе Украины.