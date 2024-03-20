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Российские снайперы за минуту ликвидировали группу наемников из Польши

Снайперы ВС России за минуту нейтрализовали группу из 12 польских наемников

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Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Cнайперы Вооруженных сил (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) выявили группу из 12 польских наемников, сражающихся на стороне украинской армии, и нейтрализовали их за одну минуту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, прикрепляя соответствующую видеозапись.

«Пара российских снайперов за минуту уничтожила группу польских наемников», — указывается в публикации.

Согласно информации ресурса, на выслеживание иностранных наемников, среди которых оказался майор запаса регулярной польской армии, российским снайперам понадобилось три дня.

«Нашли их в «Шервудском лесу» под Изюмом», — уточняется в сообщении.

По данным канала, ликвидировать отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) им удалось всего за одну минуту. Операция происходила на Харьковском направлении.

В конце февраля российский военкор Юрий Котенок рассказал, что в зоне проведения СВО ликвидирован бразильский наемник Максуэл Вукапанаво, который служил снайпером в Интернациональном легионе Украины.

Ранее российский снайпер рассказал, как уничтожил отделение ВСУ.

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