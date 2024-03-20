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США недовольны, что ВСУ пытаются удержать малозначимые территории

NYT: США недовольны, что ВСУ пытаются удержать малозначимые территории

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Власти США со скепсисом относятся к тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются удержать «стратегически малозначимые территории». Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что американские власти неоднократно высказывали опасения в связи с тем, что ВСУ слишком долго обороняют места, которые не имеют особой стратегической ценности, теряя военных и боеприпасы. К ним Вашингтон в частности относит Работино в Запорожской области. При этом, издание пишет, что украинская сторона пытается удерживать позиции, так как уход с них будет означать откат в противостоянии с РФ. NYT отмечает, что Россия также платит высокую цену, пытаясь захватить данные позиции.

«Неясно, являются ли военные решения (ВСУ. — «Газета.Ru») чисто военными или они принимаются под политическим давлением», — сообщила директор Института Маккейна Эвелин Фаркас.

До этого Forbes написал, что украинским войскам не хватает десятков военных бригад. Отмечается, у Работино находятся 65-я и 82-я украинские бригады, а 47-ю бригаду ВСУ отправили под Авдеевку. По информации Forbes, недавно под Работино была направлена 141-я бригада украинской армии, которая была сформирована в начале июня 2023 года. При этом подразделение оснащено старой техникой.

Ранее российские войска улучшили позиции в Работино.

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