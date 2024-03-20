Армии США выделены деньги на закупку переносных средств РЭБ

В 2025 году армия США намерена потратить $13,5 млн на приобретение ручного снаряжения для борьбы с дронами. Об этом сообщает издание Defense One.

На эти средства Пентагон планирует закупить системы постановки помех Dronebuster и Modi (по 20 штук), 10 комплексов обнаружения дронов Bal Chatri и 10 прицелов для стрелкового оружия Smart Shooter, позволяющих сбивать БПЛА.

Кроме того, американские военные выразили заинтересованность в закупке ранцевых систем радиоэлектронной борьбы Terrestrial Layer System, позволяющих обнаруживать сигналы беспилотников и ставить помехи. На них выделено $54,2 млн.

В публикации приводится мнение эксперта Центра военно-морского анализа Сэмюэла Бендетта, который заявил о недостаточности такого количества антидроновых средств. Исходя из наблюдаемого опыта конфликта на Украине, он отметил, что ручное устройство по борьбе с беспилотниками должен иметь, как минимум, каждый взвод.

5 марта сообщалось, что российские антидроновые ружья научились подавлять украинские БПЛА класса «Баба Яга».

Ранее полковник Мосийчук рассказал о принципе работы разрабатываемых в России антидроновых ружей.