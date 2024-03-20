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В Минобороны сообщили об успехах российской ПВО

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 145 беспилотников ВСУ и 22 снаряда

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Shutterstock

Силы российской противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 145 украинских беспилотников различной модели и назначения, а также 22 реактивных снаряда. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 145 украинских беспилотных летательных аппаратов, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, тактическая ракета «Точка-У», переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, а также зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США», — указано в сообщении Минобороны.

До этого ракетная опасность была объявлена в городе Грайворон Белгородской области.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала бесчеловечными атаки Вооруженных сил Украины на мирных граждан и города России. По ее словам, нападения на мирных россиян координируют Британия, США и НАТО. Она отметила, что эти действия получат должную оценку, а виновные понесут наказание.

Ранее стало известно, что в США встревожены неспособностью Украины самостоятельно производить оружие.

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